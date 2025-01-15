COLLAR成軍3年派福利 Gao想對住燈柱屙尿 Day嫌核突

女團COLLAR成軍3年展開一連串慶祝活動，最令她們興奮是終於可以齊人食團年飯，完全暴露吃貨本色，即使開直播派福利時，眾人亦將蛋糕秒殺，食量相當驚人！而不拘小節的隊長Gao自揭想對住燈柱屙尿，被Day投訴說話太核突。

日前是COLLAR成軍3周年，成員們在社交網開直播派福利，並準備造型漂亮的蛋糕，怎料不消數分鐘已被她們「解體」，只有Marf因翌日要開工而忍口。期間她們回答粉絲問題，並以兩倍速跳新歌的舞步，相當寵粉。

盡顯吃貨本色 講到如果不做藝人會選擇甚麼職業時，隊中顏值代表Day竟然想做中醫，Gao貪可以周圍飛曾有意考空姐，至於Winka則自認喜歡說話，故想做保險從業員。當問到各人想變做貓還是狗，Gao突然在鏡頭前自爆：「我想做狗，然後對燈柱屙尿。」她說完也忍不住笑，Day就投訴說話太核突，轉頭表示自己想做貓，試下咬電線的滋味，一樣引來隊友嘩然。

COLLAR開直播前跟工作人員吃飯，盡現吃貨本色，更將「證據」放上社交網分享，可見她們看見一桌美食，完全情難自控，然後一班人更玩遊戲，令現場充滿無限笑聲。事後芯駖發表愛的感言，形容過去與隊友的3年真的很快樂，能夠成為一員覺得好幸福，她寫道：「終於食到講咗三年嘅團年飯，啲問題笑到抽筋，好鍾意呢班好嘈、好casual、好無聊又好認真同專業嘅chosen family，仲有嚟唔到嘅members三年嚟陪住我哋行咗好多地方，多謝你哋，我好鍾意我哋fc&fans好愛我哋又會留番啲空間，好鍾意COLLAR在心中，尋晚實在太開心唔知點形容好，等我再下一個三周年跳3倍速。」