賴慰玲誕細仔 老公生日收大禮

藝人賴慰玲前日在社交網宣布細仔出世，她分享抱住囝囝及7歲大仔照顧弟弟的相片，並透露：「弟弟出世啦！Super super Lovely，哥哥幫弟弟改咗英文名KAVIS Leung。」她又表示適逢老公生日，可算是收到一份特別的禮物：「我先生生日，呢份生日禮物唔錯啩，繼續一齊努力做父母，繼續Happy Wife Happy Life。」

另外，藝人葉泓聲（Gordon）再度榮升人父，老婆陳樂榣（Ally）順利誕下兩人的第二個愛情結晶品「Asa仔」，Gordon在社交網晒出與老婆的自拍照以及囝囝的照片，並寫下：「我老婆話收工啦，兒女雙全」。 Gordon接受本報訪問時透露囝囝前日出世，重7.8磅，又開心表示：「老婆話似足我，連髮型都似。」他表示因太太上一胎覆診時醫生已表示手術較困難，所以今胎建議去公立醫院生：「嗰度所有設施醫療血庫都比較完善，對媽咪會有保障多啲，不過臍帶就冇得剪喇！」並表示與太太有共識決定「收工」，現努力搵奶粉錢。