即將出戰無綫台慶頒獎禮的藝人陳自瑤，在社交平台分享片段為自己打氣。她先以淡妝穿上白色家居服現身，對着鏡頭甜笑，未幾她即換裝，坐上高櫈瞬間變回《婚後事》的「張明芯」。她身穿黑色流蘇短裙，露出香肩大跳拉丁舞，不停轉動下裙襬飛揚，展示白滑長腿，美好身材表露無遺，散發女人味，性感度登頂。