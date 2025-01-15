緋聞男女同期出歌 林明禎完勝呂爵安 點擊拋離200萬

馬來西亞女神林明禎與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）自傳出戀情後，事業受不少影響，二人近期先後推出新歌，林明禎的歌曲MV推出後火速擁有300萬點擊，反而Edan的新歌MV截至前日才終於破百萬，明顯有所差距！

林明禎早前與馬來西亞歌手培永、Tomato推出賀年歌《愛呀恭喜你》，明禎於MV大晒活潑可愛一面，獲網民激讚，MV本月3日在社交平台推出，截至昨日已獲300萬次點擊，反觀緋聞男友Edan上月28日推出新歌《純銀子彈》MV，點擊直至前日才剛突破100萬，兩者明顯有差距。

家鄉宣傳大跳性感舞 而近日林明禎亦展開了新歌宣傳，與培永於馬來西亞亮相公開活動時，她身穿紅色貼身上衣露腰示人，相當搶眼，甫出場即獲現場不少粉絲尖叫歡迎，她在台上跳舞表演，舞姿撩人。活動結束後，她與培永乘車離開，期間打開了座駕頂窗跟粉絲Say Bye，相當風騷。

至於Edan雖然新歌成績不及「女友」，但他未見氣餒，前晚於社交平台分享全家福，攬實妹妹、父母在街頭自拍，並留言：「我永遠的避風港，一次過食3個人嘅生日飯，希望你哋可以身體健康，開開心心，好好享福，唔使擔心任何嘢。」Edan亦有提到MV的點擊率，又特別感謝父親支持：「食完飯返到屋企，爸爸即刻話我知（100萬View），我想講，佢日日都喺房全日Loop《純銀子彈》。」大晒親情。