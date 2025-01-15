《甄嬛傳》時隔13年合體 蔡少芬抱恙回宮 孖蔣欣鬥唱功

藝人蔡少芬、孫儷和蔣欣主演的《後宮甄嬛傳》於2011年播出至今熱度不減，演員們早前更暌違13年舉辦「甄嬛愛不停——甄嬛傳小主節晚會」，飾演「皇后」的蔡少芬帶病上陣，與「華妃娘娘」蔣欣合唱，掀起回憶殺。

蔡少芬（Ada）及蔣欣兩位凍齡美女合唱《大風吹》，表現落力，技驚四座。但原來精彩演出背後，Ada卻是抱恙上陣，她透露聖誕節跟家人齊齊到哈爾濱旅行，回港後子女開學，自己的身體因此鬆懈而發燒病倒，更高燒至40度，Ada表示：「病，我唔驚，唔死就得，但今次晚會好難得，所以我好驚。第一，我驚傳染畀其他同事，第二今次要唱歌、跳舞需要體力，所以我好擔心病倒而缺席，錯過這個難能可貴嘅晚上，因為我真係好想同大家一齊享受舞台，再次一齊感受相聚嘅時候。」幸好最後Ada都能現身活動，為粉絲帶來精彩的舞台。

孫儷囡囡成劇迷 另外，有不少粉絲和網民都期望《甄嬛傳》的演員能夠再次合作，對此，Ada直言未來有很多可能性：「無論係古裝或時裝劇集都好，希望有不同機會同全體演員或者個別演員再次合作，我都覺得幾得意，但緣分嘅嘢好難講，都係交畀個天決定。」

至於同場的孫儷則以一襲珠片刺繡長裙，配以珍珠頸鏈亮相，復古之餘還相當華麗。她在受訪時坦言女兒是「甄嬛迷」，一共看了7次劇集，但就不忍心看到媽媽被欺負。活動結束後，孫儷於社交平台貼出女兒的畫作表示：「昨晚最開心的應該是小花了，心願完成，和各宮娘娘拍了照片，還要了簽名，為了表達她的激動，小花給我畫了畫，送給了我。」