合體前各自精彩 BLACK PINK撼贏後輩 品牌價值登頂

預計5月回歸的韓團BLACK PINK尚未合體就撼贏一眾後代女團，登上「最具品牌價值女團」No.1，正在度假的成員Lisa晒火辣比堅尼照贈興，隊友亦各自精彩，令組合熱度持續升溫！

勁爆韓團BLACK PINK早前放聲氣，將於5月合體出碟強勢回歸，並再次開啟世界巡迴演唱會。除了刺激仍擁有組合合約的YG事務所股價反彈外，更成為當地樂壇今年最受期待的女團。踏入2025年，BLACK PINK在最新公布的「最具品牌價值女團」排名中，擊敗一眾後輩登上冠軍寶座，足見當地演藝界對她們的高度期待。

去年憑《Supernova》一曲熱爆音源榜的第4代女團aespa屈居亞軍；新世代女神張元英所屬的組合IVE躋身三強；在海外人氣不斷飆升的(G)I-DLE進佔第4位，而台灣成員周子瑜所屬女團TWICE，以及日本偶像宮脇咲良領軍的組合LE SSERAFIM，依次排名第5、6位。

NewJeans廣告活動受限 至於原本在新一代女團中走勢最凌厲的NewJeans，與所屬的ADOR事務所爆出合約糾紛，前景不明朗而未能入榜。ADOR昨日發聲明表示已向首爾中央地方法院申請禁止NewJeans成員獨自簽訂廣告合約和進行廣告活動，防止成員未經事務所許可就擅自展開活動。

此外，BLACK PINK在合體活動前各自精彩，泰籍成員Lisa上月底在家鄉演出跨年倒數騷後，便度假歎世界，頻頻與富貴緋聞男友Frederic Arnault約會被捕獲。她前日連環上載多張遊船河靚相，晒火辣比堅尼騷身材。而本月初迎來30歲生辰的隊友Jisoo，昨日公開歎火鍋的慶生Vlog，透露正準備新碟。至於憑洗腦歌《APT.》熱爆全球的成員Rose和Jennie則各自擔任不同時尚雜誌的封面女郎，示範新一年的潮Look。