暢所欲玄：乙巳年桃花位

踏入乙巳年，一白水星飛到東南方，水屬腎，腎水當旺，主色慾強旺，所以叫桃花。東南方位的原局是四綠巽木，花木原本就是桃花，因此一白坎水星飛到巽木之宮位，引致水來生木，使東南方成為強旺的桃花位，如睡房在東南方就會令房內人夜夜想有異性伴侶共眠，如辦公室在桃花方位就會在工作上有較多桃花運。

四綠木星飛臨西方，此星代表謀略，宜在此方放瓶水來生木，水主智，木為謀略，水木同在西方，代表此方位宜放工作枱及書枱。

金為財，本年六白金星飛臨南方，加強金財可以在南方放土（8粒白色的石頭），土是金之母，金錢滾滾來。

八白艮土星落在西南方，宜掛放6個金屬銀色圓錢幣來作土生金。如果放紅色物件就叫火來生土，火是喜慶，遇八白土會有買房地產之念。

九紫火星在九運是當旺之星，乙巳年的九紫火星飛臨東方，理應東方大旺，但本年三煞在東方，所以此方位是喜中帶煞，要小心處理。

其他重要風水方位及其影響如下：中宮位：二黑巨門星飛臨，代表病符星，主管疾病是大凶之星。西北方：三碧祿存星飛臨，乃是非之星，易發生口舌是非和官非。東北方：五黃廉貞星飛臨，是極凶煞星，象徵意外、凶禍與疾病。

玄學家黎宜銘師傅