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五月天笑孫燕姿出手低
台灣天團五月天前晚在新加坡舉行巡唱尾場時大派彩蛋，邀得新加坡天后孫燕姿擔任嘉賓合唱《溫柔》，成員阿信表示：「上次和怪獸一起到新加坡工作時曾和孫燕姿見面，她還開車載我們去吃海鮮。」而孫燕姿相當有心思，由於曾合唱過《王子麵》，她特別送上即食麵做見面禮，但阿信嫌禮太薄，笑問：「只得一包嗎？」全場爆笑。
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