娛樂

歐陽娜娜換裝過程任睇

歐陽娜娜換衫前後，全程被攝入鏡頭。 歐陽娜娜換衫前後，全程被攝入鏡頭。
歐陽娜娜換衫前後，全程被攝入鏡頭。
台灣女星歐陽娜娜日前身穿綠色絲質吊帶裙出席活動，童顏配豐胸令人眼前一亮，網民大讚：「真的長大了」，而其工作室於網上分享她的整裝過程，由穿浴袍在浴室刷牙開始，到穿上吊帶裙在酒店房間走來走去，並在每個角落擺甫士影靚相，十足拍攝真人騷。
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