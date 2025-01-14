歐陽娜娜換裝過程任睇

台灣女星歐陽娜娜日前身穿綠色絲質吊帶裙出席活動，童顏配豐胸令人眼前一亮，網民大讚：「真的長大了」，而其工作室於網上分享她的整裝過程，由穿浴袍在浴室刷牙開始，到穿上吊帶裙在酒店房間走來走去，並在每個角落擺甫士影靚相，十足拍攝真人騷。