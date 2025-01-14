自拍直認「變臉」 炎明熹未解凍 無預警出劇集歌

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）和無綫的續約問題至今未解決，半年來仍處於「雪藏」狀況，但竟有新劇歌曲推出！她主唱內地劇《錦囊妙錄》其中一首主題曲《明月》，據知歌曲是兩年前錄製，並獲劇集製作人選中，尤其欣賞她在內地綜藝節目《聲生不息》中的出色表現，聲線正好配合劇集情景。

狂晒旅行戰利品

工作量大減的Gigi趁機享受人生，日前在社交網分享跟兩位好友到重慶旅行的照片，除了在景點打卡、大歎美食外，又晒出疑是戰利品的戒指。不過，年僅19歲的她流露出「容顏焦慮」，貼出一張大頭相，留言問網民：「求回答，我的Baby Fat好似減少了，因為我發現面形好似同以前唔一樣，你們覺得呢？」又指出「角度重要性」：「我的第一次……或者是最後一次。唔知你哋明唔明，要維持扮Cool真係好難，我放棄了挑戰。」言語中顯露忐忑心情。