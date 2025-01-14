何依婷佗B遊日着和服 麥明詩挺肚接放工 嚇親老公

麥明詩

兩位港姐出身的藝人麥明詩和何依婷正孕育小生命，不時分享孕婦日常。向來鬼主意多多的麥明詩玩突擊接老公放工，殺入機場令對方大吃一驚。何依婷就做少奶奶飛日本，更穿上和服化身大和撫子，做最美孕婦。

「十優港姐」麥明詩懷孕7個多月，近日挺着巨肚接老公盛勁為收工，認真Sweet到爆。她在社交網上載突擊接放工的驚喜片段，寫道：「老公會把他的飛行班表跟我分享，有空的時候，特別是周末的話，我不時會到機場接他放工。平常我開車在樓下的停車場等他，今日心情特別好，不如到接機大堂『驚』喜他，為我的魔性笑聲感到抱歉。」片中見盛勁為正跟另一機長傾偈，聽到老婆的呼喚，瞬間由驚變喜，網民笑指他的反應很可愛。

獲封「最美孕婦」 至於何依婷婚後減少幕前演出，現時懷有5個多月身孕的她專心養胎，甚少公開露面，不過經常在社交網分享靚相和生活點滴，見她肥肚不肥人，獲一眾網民封為「最美孕婦」。她近日偕老公到日本旅遊，在網上分享出遊片段，她穿上和服、Set好頭，化身大和撫子到日本的寺廟參觀，她配文：「小婷子＆小孕肚。」穿起和服的依婷華麗高貴，完全不顯孕肚，之後又與老公歎熱豆腐暖身，過着少奶奶無憂無慮的生活。