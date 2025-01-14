花車巡遊賀好成績 吳若希做自己 發惡反擊渣男
藝人吳若希（Jinny）與蕭正楠（阿蕭）昨日現身新劇宣傳活動，對於劇集有好成績，Jinny預告往後劇情更精彩，角色將進行大反擊，阿蕭即取笑她只是做回現實中的自己。
吳若希與蕭正楠昨日現身花車巡遊活動，為無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》進行宣傳，吸引大批市民圍觀。現場公布劇集7天跨平台總收視有21.3點，成績不俗，兩位主角對收視感驚喜，阿蕭表示：「因為監製一直冇提，通常唔講係因為唔標青，估唔到唔錯。」Jinny預告劇情愈來愈精彩，劇情講述她會發現阿蕭有小三，風格走向認真：「好多觀眾話等住睇我反擊同黑化。」阿蕭打趣說：「即係做番現實中嘅你？你喺劇中太溫馴，你老公會睇唔慣。」
自認頒獎禮陪跑
阿蕭指有孕在身的太太黃翠如每集都有追看，但其角色之後會變得更渣，所以要作心理輔導：「怕佢情緒會有啲波動，所以要不斷同佢講呢套係笑片，只係拍劇。（洪永城讚你令到翠如情緒好穩定。）多謝佢先，呢段時間我要照顧翠如又有好多嘢要安排，真係都幾犀利，過得好充實。（女王式咁服待太太？）向來都係，不過依家有兩個人受惠，所以着數咗。」他與翠如一直未有公布BB性別，坦言現時只有夫妻倆及醫生知道，交由太太決定何時公開，問到會否在頒獎禮領獎時趁機宣布？他笑說：「好似唔關事。（你當年都係頒獎禮公開婚訊。）你哋對我咁有信心，睇好我攞。（你同太太有兩個機會。）Jinny都有機會。」Jinny謙稱是頒獎禮陪跑大軍的重要一員：「我唔係做得好好，但又唔係好差，希望陪跑都可以跑出好成績，就好似套劇咁有好收視，所以今日公司都安排咗花車巡遊，證明對套劇成績都好滿意。」
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