花車巡遊賀好成績 吳若希做自己 發惡反擊渣男

自認頒獎禮陪跑

阿蕭指有孕在身的太太黃翠如每集都有追看，但其角色之後會變得更渣，所以要作心理輔導：「怕佢情緒會有啲波動，所以要不斷同佢講呢套係笑片，只係拍劇。（洪永城讚你令到翠如情緒好穩定。）多謝佢先，呢段時間我要照顧翠如又有好多嘢要安排，真係都幾犀利，過得好充實。（女王式咁服待太太？）向來都係，不過依家有兩個人受惠，所以着數咗。」他與翠如一直未有公布BB性別，坦言現時只有夫妻倆及醫生知道，交由太太決定何時公開，問到會否在頒獎禮領獎時趁機宣布？他笑說：「好似唔關事。（你當年都係頒獎禮公開婚訊。）你哋對我咁有信心，睇好我攞。（你同太太有兩個機會。）Jinny都有機會。」Jinny謙稱是頒獎禮陪跑大軍的重要一員：「我唔係做得好好，但又唔係好差，希望陪跑都可以跑出好成績，就好似套劇咁有好收視，所以今日公司都安排咗花車巡遊，證明對套劇成績都好滿意。」