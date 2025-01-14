廣州開唱 獲驚喜慶生 囡囡突襲送抱 陳展鵬眼濕濕
視帝陳展鵬前晚在廣州舉行音樂會，其「前世情人」突然上台送生日蛋糕，令他驚喜萬分，感動到想喊！至於視后胡定欣亦在佛山開騷，直言完成夢想。
陳展鵬前晚在廣州舉行個人音樂會，除了演繹多首個人作品外，又唱了不少歌曲，包括《高山低谷》、《一生何求》及《不再猶豫》等。期間，舞台奏起《獅子山下》音樂、展鵬正要入唱之際，音樂竟突然切換成生日歌，他一臉愕然，此時其女兒「小豬比」突然跑上台抱着爸爸，之後更推出生日蛋糕，全場為今日生日的展鵬齊唱生日歌送祝福，兩父女更合唱歌曲《單車》，令展鵬差點落淚。展鵬在台上抱着「小豬比」說：「呢個我個女嚟，你叫咩名呀？」囡囡即大聲說：「小豬比！」有如此活潑又可愛的女兒助陣演出，難怪展鵬開心表示：「我真係想喊，你唔好搞到爸爸喊得唔得呀？爸爸係硬漢子嚟，唔喊得㗎！」之後太太單文柔上台，展鵬感動說：「你成日話好忙，好多嘢要安排，原來咁大舊嘢運上嚟，Thank You！」並向女兒及老婆獻吻，幸福滿瀉。
胡定欣夢想成真
展鵬昨日接受本報訪問時說：「尋晚好多Fans都係喺內地東北、雲南、馬來西亞飛嚟廣州支持，佢哋一直想我開一個音樂會，今次啲飛賣得好好，一早賣晒，所以冇特別邀請香港啲同事、朋友嚟欣賞，依家籌備緊繼續開，諗住搵大啲嘅場地。」
至於視后胡定欣前晚亦於佛山舉行首個個人專場音樂會，她說：「我當初入行係想成為歌手，緣分令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣嘢冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日，我舉辦到個人專場畀大家聽啦！」今次她請來「亂世情侶」黎耀祥擔任嘉賓，二人過去8次合作均有不同的感情線，所以她特意挑選唱完《亂世情侶》後再邀請好拍檔上台。
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