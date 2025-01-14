廣州開唱 獲驚喜慶生 囡囡突襲送抱 陳展鵬眼濕濕

陳展鵬前晚在廣州舉行個人音樂會，除了演繹多首個人作品外，又唱了不少歌曲，包括《高山低谷》、《一生何求》及《不再猶豫》等。期間，舞台奏起《獅子山下》音樂、展鵬正要入唱之際，音樂竟突然切換成生日歌，他一臉愕然，此時其女兒「小豬比」突然跑上台抱着爸爸，之後更推出生日蛋糕，全場為今日生日的展鵬齊唱生日歌送祝福，兩父女更合唱歌曲《單車》，令展鵬差點落淚。展鵬在台上抱着「小豬比」說：「呢個我個女嚟，你叫咩名呀？」囡囡即大聲說：「小豬比！」有如此活潑又可愛的女兒助陣演出，難怪展鵬開心表示：「我真係想喊，你唔好搞到爸爸喊得唔得呀？爸爸係硬漢子嚟，唔喊得㗎！」之後太太單文柔上台，展鵬感動說：「你成日話好忙，好多嘢要安排，原來咁大舊嘢運上嚟，Thank You！」並向女兒及老婆獻吻，幸福滿瀉。