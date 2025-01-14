黃婉君祝福遇上真愛 張敬軒自揭戀事 同人妻玩曖昧

歌手張敬軒（軒仔）事業發展順利，但感情生活一直成謎，他在演唱會上竟自爆有曖昧對象，原來正是在台下睇騷的前女子組合2R成員黃婉君（Rosanne），令觀眾一片譁然！

軒仔出道至今從未公開戀情，緋聞女友亦只得已成為人妻的王菀之，感情生活極為神秘。不過，他於大前晚的澳門演唱會上，忽然重提舊情：「我要多謝以下呢位朋友，我同佢之間好曖昧，我哋有好多年嘅感情，雖然佢依家已經嫁作人妻，但我哋成日聯絡，哈哈！講笑。」原來他口中的曖昧對象，正是台下的Rosanne，他們於23年前加入同一唱片公司成為歌手，來自廣州的軒仔遇上來自新加坡的2R姊妹，相遇相知，感情甚佳！

軒仔大爆Rosanne的老公曾救他一命：「因為我受啲牙影響好多年，疫情期間我去箍牙做牙齒治療，佢（Rosanne老公）好好，一口氣、完全唔痛幫我剝咗4粒智慧齒。」軒仔繼續深情剖白，大讚Rosanne：「佢本身都係好出色嘅歌手，亦都係好好嘅媽媽，係我好珍惜嘅朋友。」

阿Sa捧場被點名 Rosanne隨後社交網回應這段疑幻似真的曖昧友誼：「在那些曾經曖昧的時刻，我總是驚嘆……我永遠記住，我們那些彼此分享工作與生活的時刻，那些歡笑和眼淚，我們之間的信任和愛。那些日子，你默默守護着我，如同我守護着你一樣。我永遠記住，我們那種超越朋友的情誼，原來，你一早成為我最親愛的家人。感謝你的一切。願我們的友誼永恆不變……」並向軒仔送上真摯祝福：「盼望一個深愛着你，你也深愛的人，正在等待你歸家。」她又分享睇騷撐軒仔的自拍照及影片，出心出力支持好友，令粉絲非常感動，大讚他們的純愛。

軒仔前晚繼續開騷，獲好友蔡卓妍（阿Sa）捧場力撐，阿Sa本來低調入場，怎料被軒仔點名：「我哋好少見面，但一見面就可以傾通宵，我哋未係同一間公司時已經好Friend。佢每次見到我，就會有一種和藹嘅陽光照耀住我，同佢一齊好有安全感。佢係好得人鍾意嘅可人兒，多謝你今晚嚟支持我，我嘅好朋友蔡卓妍。」