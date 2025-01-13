捧獎致詞重提黑面風波 金正賢向徐賢謝罪 被插似做騷

韓國《KBS演技大賞》於前日播出，膺「最優秀男演員」的韓星金正賢，致詞時為自己6年前當眾對女星徐賢黑面事件鞠躬謝罪，但網民不賣帳，炮轟他毫無誠意！

原定去年底舉行的《2024 KBS演技大賞》，因濟州航空客機發生空難，全國進入7天哀悼期，改為當天錄影，延至前晚播出。頒獎禮由女團少女時代成員徐賢與張聖圭及文相敏擔任主持，甫開場就先向遇難者及家屬傳達慰問。

曾於6年前與徐賢合作韓劇《時間》的男星金正賢，當晚憑劇集《熨斗家族》勇奪「最優秀男演員」。他當年在《時間》發布會上對着徐賢黑面，又拒絕對方翹手合照，今次趁上台領獎道歉：「我自知有多麼的不足，認為沒有過去的反省，便無法展現真誠的感謝。自從開始演戲後，因為我非常差勁和不該做的行為，帶給很多人傷害，希望借此機會真心道歉。」他鞠躬謝罪後續說：「我不認為道了歉便完事，也不奢求原諒，但認為這是為了繼續我的人生必經過程。」

對於他事隔6年才為事件致歉，網民普遍不賣帳，紛紛留言指摘他根本沒有誠意，認為他過往有無數次可以道歉的機會，但也未曾親自向徐賢致歉，選擇在這種場合謝罪，只是為了做騷。徐賢在頒獎禮播出後，特地在粉絲交流平台發文：「最後的勝利者是善良的人，讓我們以這句話結束今日有意義的一天吧！」未知是否隔空回應金正賢的道歉。

李英愛驚喜亮相 此外，男星崔泰俊亦憑《熨》劇獲頒「最佳男配角」，致詞時公開多謝老婆朴信惠：「有一個我不能忘了感謝的人，朴信惠總是讓不足的我產生野心，想成為更好的人，真心感謝！」全晚最高榮譽的「演技大獎」由韓劇《狗之聲》的「國民爺爺」李順載奪得。至於久未公開亮相的李英愛驚喜現身，頒發「人氣獎」給韓團INFINITE成員L，順道宣傳主演新劇。