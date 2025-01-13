暢所欲玄：玄學和信仰的關係

做一個好人，本身就是一種信仰。信仰是甚麼？信仰就是希望自己比現在生活好一點，不是物質上變得更好，而是精神上變得更好！信仰是一種超越物質的嚮往，它不一定是佛教，不一定是基督教，不一定是天主教，它甚至可以沒有任何名字，只要我們守住心中的信仰，默默地做事，就能快樂地活着。

很多有宗教信仰的朋友，跟我說的第一句話往往是：「我是甚麼宗教，我不相信玄學，那是迷信的……」佛教距今二千多年，其他宗教也差不多，可是華夏文化長達五千年，除了4大發明外，我們的玄學知識也影響深遠，但過去沒有經過完善的整理，只靠有心人士搜集與實踐，其實這是古代的大數據，十分科學。你可以不信，但要尊重我們老祖宗的遺產。我們可以從你出生的年月日時，精準計算出一個人的人生密碼。可是坊間有些自稱大師當自己是神人，譁眾取寵，影響玄學文化的形象和可信性。