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古淖文硬食負評
《中年好聲音2》冠軍古淖文前晚舉行演唱會，受訪時表示事前有努力健身操靚線條，亦讓自己有充足體能應付整晚的演出。講到在台上有感而發提及Haters，他笑言：「佢哋對我嘅人身攻擊已經冇乜用，由細到大聽唔少。點樣令自己放開？真係冇乜方法，只可以硬食，調節自己嘅心理非常緊要。」
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