內地女神迪麗熱巴主演的新劇《慕胥辭》正在拍攝，男主角是較她年輕8歲的陳飛宇，開鏡時曾被批CP感不足。近日兩人的吻戲花絮釋出，當中見陳飛宇捧着熱巴的俏臉吻下去，網民笑指：「嘴對嘴尺度太大了，沒眼看！」另一鏡頭則見兩位主角背向鏡頭，未正式拍攝時有講有笑，在導演一聲令下才吻起來，並撐起油紙傘，畫面淒美浪漫。