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鍾麗緹大女「胸」狠響朵
一代性感女神鍾麗緹與首任丈夫所生的長女張敏鈞（Yasmine），不時透過社交平台分享在加拿大溫哥華的生活點滴。Yasmine遺傳了母親的玲瓏好身材，她分享多張參加派對的獨照，見她身穿黑色吊帶低胸長裙，大騷渾圓豐滿身材，被網民封為「最強星二代波霸」！
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