獨家專訪：193毀容博同情 追殺姜濤

組合ERROR成員郭嘉駿（193）入行6年，平日給人寸嘴的感覺，但原來對拍劇角色相當有要求，而且戲癮很深。自《季前賽》後相隔兩年，早前他夥拍MIRROR成員姜濤及邱士縉（Stanley）演出劇集《無用的謊言》，更主動提出「毀容式演出」！

油頭垢面呻辛苦 193受訪時表示：「呢個角色嘅韓劇原型係4、50歲嘅叔叔，我想突破。我演嘅版本命運好慘，妹妹過咗身好想緝兇，咁青靚白淨嘅外表鬼可憐你咩？有諗過扮跛腳，但有動作戲，成日要追殺姜濤，咁就冇說服力，最終決定加幾條疤痕，又因為工業意外傷眼，啲頭髮似足長期冇清潔嘅。」他透露每日開工至少要用一個半小時進行特技化妝，又大呻：「扮傷眼我要戴特製隱形眼鏡，戴咗就捕捉唔到事物距離感，好易跌親，啲油立立嘅頭髮又經常緊貼塊臉，好唔舒服！」

193與姜濤私交甚篤，劇中卻是對立關係，他笑說：「同佢演對手戲，令我感覺到認真演戲唔係咁易，好難憎佢喎！（嚟緊仲想挑戰邊類角色？）黐線佬啦！雖然睇過我綜藝演出嘅粉絲，可能覺得我根本就係黐線嘅，哈哈！」他感恩經常獲得不同機會，作出新嘗試：「起初入行想做司儀咋，成日着套西裝出去商演搵外快囉，但原來人生好奇妙，碰碰撞撞就成為依家嘅自己。」