等足8年 余香凝做埋人妻 廖子妤「陳年作」面世 嘆今非昔比

女星廖子妤擔正的電影《曾經擁有》，苦候8年終於面世，在首映禮上，她笑言回首「陳年作」的自己，大感今非昔比，連專程捧場的影后余香凝也坦言等到頸都長，已由單身變成人母。

藝人姜皓文、廖子妤（Fish）、周國賢和徐浩昌等主演的電影《曾經擁有》前晚舉行首映禮，該片受疫情及其他因素影響押後映期，結果拖足8年才重見天日，專程捧Fish場的余香凝也講笑道：「等咗好耐，我婚都結埋，仔都生埋！」

Fish回首電影中8年前的自己，感覺過去總是美麗：「嗰時好有活力、開心和活潑，但已經過去咗，我身上有4、5個紋身，都係提醒自己要活在當下。」又謂和男友盧鎮業同是多愁善感，所以會互相理解及扶持。臨近農曆新年，她會留港度歲，和相處融洽的男友父母拜年，又謂會減少工作，爭取時間休息。

姜皓文憶前輩 於《曾》片首任電影男主角的姜皓文表示雖久等多時，但此片依然是最有感覺的作品，其中一個原因是那是他最後一次跟已故武打演員孟海合作：「孟海好支持香港電影，以前同佢好多合作，個人好好，成日嚟我屋企燒嘢食，同林正英、文頌嫻一齊好Friend，呢個前輩好用心，對我哋後輩好好。」

他又透露將會飛到馬來西亞為太太殷寧首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》宣傳，有份主演的他指馬來西亞今年賀歲檔競爭激烈，有20多套中外電影上映，笑言：「朋友都話我勇氣可嘉，但係今日唔做，唔知幾時會發生。」

在跟觀眾見面環節中，姜皓文鼓勵觀眾支持香港電影，Fish即表示：「我們要珍惜曾經擁有過的東西，也要積極展望未來！」而周國賢就想起和音樂相關的細節：「希望觀眾可以在電影中重溫那個用MD聽歌的年代。」