蕭正楠開奶倒瀉籮蟹 速報育嬰班

準爸爸蕭正楠出席活動示範為BB開奶及換片，結果將奶粉弄到「一枱都係」，情況令人擔憂，他笑指會跟太太黃翠如參加育嬰課程，叫大家放心，又表示已向公司申請放假，專心照顧太太。

藝人蕭正楠與陳曉華昨日出席活動，於台上示範為BB開奶及換片，當過護士的陳曉華表現穩定，相反阿蕭就雞手鴨腳，奶粉「一枱都係」之餘又狂搖奶樽，他事後笑稱只是戲劇效果，並呼籲新手父母們跟他分享多點經驗。提到日前與「爸爸黨」聚會，未有抱B的他狀甚失落，他笑言當時有想過抱洪永城的大女Amber，但對方正在睡覺，又感謝洪永城及陳家樂跟他分享了不少心得。他透露翠如將於農曆新年後閉關待產，自己亦已向公司請假專心照顧太太，至於周日舉行的頒獎禮，翠如會視乎當日情況才考慮是否出席。

陳曉華則表示曾於產房照顧初生嬰兒，坦言開奶粉不容易，學習時也曾失手，但笑指現在已經是陪月級水準：「嚟緊呢年身邊好多人生BB，好熱鬧，做陪月有發展空間。」她坦言見識過孕婦生產的過程很辛苦，自己仍未準備好。

黃翠如忍口齋聞咖啡 另外，腹大便便的翠如早前做跟得夫人，陪蕭正楠到順德開工，自認懷孕後變得饞嘴的她，在社交網分享在當地覓食的片段，笑稱老公批准她出來，因交帶了她打包一個咖啡撻，由於孕婦不宜吸收咖啡因，翠如只有乖乖忍口，但就自創「望梅止渴升級版」來滿足口腹，她邊聞着咖啡味的撻邊吃原味蛋撻，高招又搞笑。