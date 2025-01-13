梁允瑜生日遊泰 食到變豬

前日27歲生日的藝人梁允瑜，飛了去泰國蘇梅島避寒兼當作生日旅行，她於社交平台的限時動態上分享在沙灘上餵豬的短片，笑言自己也快吃到變豬。之後她換上性感晚裝，人約黃昏後，勁晒招牌長腿，留言：「希望每年生日也是在海島過。」