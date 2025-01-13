Dear Jane與五堅情傾唔夠5句 Edan左右逢源 化解代溝

呂爵安（Edan）前晚驚喜現身樂隊Dear Jane聯乘台灣男子組合五堅情的演唱會，Edan不但獻唱多首歌曲，更即場大晒流利普通話擔任兩隊組合的溝通橋樑，他還暗寸Dear Jane：「你哋係咪有代溝？」

樂隊Dear Jane聯乘台灣男子組合五堅情的演唱會前晚假亞洲國際博覽館舉行，男團MIRROR成員Edan以嘉賓身份現身獻唱多首歌曲，他稱從小就聽Dear Jane唱歌，回憶當年讀大學便經常唱他們的歌，而主唱Tim表示今次會邀請Edan是因為知道他與五堅情有交情，自爆樂隊與五堅情在綵排期間雖有傾有講，但講不過5句話就會Dead Air，所以想Edan擔任溝通的橋樑，即被Edan笑問：「你哋係咪有代溝？」之後Edan與邱鋒澤合唱《一表人才》。

邱鋒澤完場失聲 另外，提到Tim的太太楊洛婷近日於社交平台上宣布父親離開一事，Tim就表示岳父的離開對太太造成很大打擊，預告之後會與太太及孩子們一起回加拿大見見家人。

至於五堅情成員邱鋒澤喉嚨不適，到完場後已經失聲，暫不能開口說話，提到今次Edan做嘉賓，五堅情笑指是主辦方請來的：「不過主要係佢認識Dear Jane，同我哋都係朋友，所以佢好適合嚟做嘉賓，而且佢仲可以同鋒澤重溫友誼和對唱。」