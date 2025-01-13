娛圈單打：離婚打擊實太大 情傷多年始釋懷

韓流女神宋慧喬自2019年跟宋仲基離婚後，不僅體形日漸消瘦，作風也轉趨低調，直到2023年主演《黑暗榮耀》獲封神劇，才逐漸見到女神重現歡顏。她日前亮相國民MC劉在石的清談節目，罕有剖白離婚後的心路歷程，令人慨嘆，不管幾靚女、幾有名氣都好，在情傷面前一樣非常脆弱，令人心痛。

喬妹雖然隻字不提離婚，但提到5年這個數字就知意有所指。她坦言，5年來聽盡難聽說話和不實謠言，現已進入化境，不再為外界言論所傷。她又說，5年前開始養成習慣，就是每晚睡前記下10件感恩的事，例如今天天氣很好、自己吃得飽、所養狗仔健康等。她直認一開始覺得無事可寫，但在曾合作《那年冬天風在吹》的編劇盧熙京鼓勵和指導下，學懂從細微事件入手，也逐漸讓她對人生釋懷。

透過這個「自我救贖」的過程，喬妹悟出不應執着的道理，發現但凡是她很在意追求、很渴望擁有的事物，最終必然離她而去，終於明白「是你的始終是你的，不是你的不能強求」。

唉，聽到喬妹娓娓道出這5年來的感受，當知她過得並不容易，離婚打擊實在巨大。反觀前夫宋仲基，極速完成結婚生仔的人生大事，日前宣傳電影還高調晒愛，大談跟外籍妻子的甜蜜點滴，又向記者炫耀，去年出生的女兒樣貌十分標致。

粉絲當然忿忿不平，大罵宋仲基係賤男，完全不顧喬妹感受。講真，一對夫妻走到離婚地步，感情破裂，仲點會顧及舊愛感受吖。有幾愛就有幾恨，難得喬妹沒有口出惡言，粉絲應該祝福她早日遇到真愛。