Anson Lo帶挈汪明荃過肥年 姚焯菲羨慕鍾柔美 𢱑唱《Pink Lady》

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）與鍾柔美（Yumi）前晚現身節目，Chantel羨慕對方能跟汪明荃合唱，坦言希望跟Yumi一齊翻唱汪明荃的首本名曲《迷人Pink Lady》。

前晚汪明荃、姚焯菲、鍾柔美、周柏豪等為慈善籌款節目擔任表演嘉賓，汪明荃跟3位後輩Yumi、林奕匡及黃妍合唱，其中Yumi更是第4度對唱，Yumi坦言最初不敢跟前輩攀談：「依家終於敢同佢傾偈，我之前喺紅館睇佢嘅演唱會，佢真係好犀利，喺佢身上學到好多嘢，我要好好向佢學習。」Chantel直言希望有機會跟汪明荃合唱並請教唱功，自言跟Yumi一樣最愛汪明荃的《迷人Pink Lady》，笑說：「如果可以同Yumi一齊翻唱呢首歌都好，因為我哋都好粉紅色，好代表到我哋。」

汪明荃對於Chantel想跟她合作，表示無任歡迎。提到她最近推出自家蘿蔔糕品牌，吸引到大批歌手Anson Lo的粉絲捧場，她解釋：「上次Anson Lo喺演唱會話嚟我屋企拜年，食咗好多我整嘅蘿蔔糕，可能因為咁，佢好多粉絲都話要訂購，真係益咗我。」又透露蘿蔔糕食譜是來自老公羅家英的媽媽。

周柏豪被兒子「阻」返工 同場的周柏豪表示今年會留港度歲，趁機跟朋友敍舊，他坦言疫情後甚少跟朋友見面，現時要重出江湖。他提到一對子女分別3歲及5歲，兒子年紀尚幼，很不喜歡他上班：「佢見我返工就會話『返工流血』，意思係返工呢樣嘢係流血，因為佢覺得流血係最強嘅攻擊。」提到近日有4間戲院突然停業，他大感可惜，指自己亦要與時並進免被淘汰。