盛典安排混亂 肖戰發火 編位勾黑歷史 王一博罷坐示威

前晚舉行的內地影視盛典，一眾男神花旦傾巢而出，更由紅地氈鬥到頒獎禮排位！當中6年前以男男CP演出劇集《陳情令》的王一博與肖戰的座位編排成為焦點，盛傳王一博為了與對方劃清界線，選擇全晚不入座，事件登上熱搜！

內地頂流肖戰、王一博、白鹿、楊紫、李現及檀健次等前晚參與影視盛典，現場星光熠熠。憑《陳》劇爆紅的王一博與肖戰，多年來表面上零交流，私下卻不時被發現友情依舊。前晚他們同場照舊沒有公開互動，但有心水清的網民發現王一博原本獲分配的座位號碼是「227」，這組數字令人聯起4年前的「肖戰227事件」！當時肖戰的粉絲向官方實名舉報，指控有作者創作以肖戰及王一博為主角的小說，文章內容涉黃及「污辱」肖戰，隨後官方出手封鎖相關平台，引發「整肅平台」效應，2月27日有人發起抵制肖戰社交網粉絲專頁，事件擾攘半年才告平息，期間肖戰失了數個廣告代言，已洽談妥當的拍攝亦臨時遭易角。

白鹿被迫遷惹眾怒 有指王一博前晚得悉座位編號後，即時向有關方面反映意見，未幾有人現身撕走座位號碼，鄰座的李現亦識趣地與他交換位置。有粉絲質疑主辦方想趁機炒作，才會作出如此安排，其實自出席藝人名單流出後，一度傳出有關方面想安排王一博與肖戰同坐，令《陳》劇CP粉起哄，而慶典當晚，肖戰與王一博中間隔着趙麗穎、宋佳、楊紫、張若昀及李現5人，有足夠的避嫌空間，但「227座位事件」還是讓王一博寧願整晚將位子空着不坐。

至於肖戰被發現在紅地氈上與黃曉明十指緊扣，曉明更向他獻殷勸，幫忙拍照留念。而肖戰與黃曉明、湯唯及趙麗穎等齊齊走紅地氈，但原來是擺烏龍所致，肖戰不滿大會未有通知他《射鵰》劇組進場，導致女主角莊達菲要獨自面對傳媒，肖戰其後見到對方即主動上前作出解釋，而且面露不悅。

另外，近年憑主演劇集《以愛為營》及《寧安如夢》人氣爆燈的白鹿，原定坐第3排正中位置，與一眾流量小生檀健次、王鶴棣及劉宇寧並排而坐，但有傳男星羅雲熙不滿自己的座位，令白鹿被迫調位，此舉造成白鹿的粉絲不滿，在網上留言討公道：「聽到沒有？領（獎）完就走」、「這破地方待着都覺得窒息」、「有這麼羞辱人的嗎？」與此同時，檀健次亦疑似不滿座位偏後，得獎後乾脆離場！