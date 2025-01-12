中文台節目表 翡翠台
8:30 偶像星願7 Third BEAT!
9:30 奇妙的動物之海底探險隊
10:00 闇影詩章
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 打工捱世界Ⅱ及宣傳易
12:00 雙祥見
12:30 暖DD．食平D
1:00 午間新聞
1:15 排檔尋情味
2:20 #好掛住日本
3:20 甜心教室及勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix!
4:30 Hands Up
5:00 奶龍與小七之大戰暴暴龍
5:20 Kiki & Nuna 知識寶庫
5:30 櫻桃小丸子
6:00 成長吧！大熊貓
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 警聲百二秒Ⅱ
7:35 東張西望
8:00 大師兄新春感謝祭
9:30 中年好聲音3
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 跳躍生命線
12:30 宣傳易
12:35 東張西望及宣傳易
1:10 古城百景
1:45 排檔尋情味
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：