宋仲基開金口 歌聲冧老婆

韓星宋仲基前年一月與英國前女星Katy Louise Saunders再婚，他前晚亮相女歌手李泳知主持的音樂清談節目《The Seasons》，宣傳新片《波哥大》，育有一對子女的他被問到成為一家之主後有甚麼不同，他指現在會看很多關於照顧小孩的影片，訂閱了不少與育兒有關的頻道，學習在孩子生病時如何應對。當李泳知問：「如果子女像我一樣調皮，你會如何教育他們？」宋仲基回應：「我不覺得泳知是調皮的小孩，參加《高等Rapper》，做想做的事，是很帥氣的人，我覺得和妻子一起愛子女就是最好的教育方法。」