宋仲基開金口 歌聲冧老婆
韓星宋仲基前年一月與英國前女星Katy Louise Saunders再婚，他前晚亮相女歌手李泳知主持的音樂清談節目《The Seasons》，宣傳新片《波哥大》，育有一對子女的他被問到成為一家之主後有甚麼不同，他指現在會看很多關於照顧小孩的影片，訂閱了不少與育兒有關的頻道，學習在孩子生病時如何應對。當李泳知問：「如果子女像我一樣調皮，你會如何教育他們？」宋仲基回應：「我不覺得泳知是調皮的小孩，參加《高等Rapper》，做想做的事，是很帥氣的人，我覺得和妻子一起愛子女就是最好的教育方法。」
他指Katy因為他而接觸韓國文化，並指對方很喜歡聽韓文歌：「我播的韓文歌她都很喜歡，我喜歡聽Jannabi的歌，會經常播，她最喜歡《for lovers who hesitate》。」他又大晒歌喉，演繹已故男星李善均主演的韓劇《我的大叔》的主題曲《My Self In My Heart》及男歌手成始璄的《Two Person》。
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