攻日拍廣告袋150萬 MISAMO身價登頂 追貼乃木坂46

韓團TWICE小分隊MISAMO成功踩入日本廣告界分一杯羹，其代言費已漲至約150萬港元，身價媲美人氣組合乃木坂46，反觀日本出身的宮脇咲良，所屬韓團LE SSERAFIM在廣告界的身價稍遜。

韓國女團TWICE活躍於日韓兩地，當中3名日本成員Mina、Sana和Momo組成的小分隊MISAMO，去年在日本出碟、開騷兼狂接廣告吸金，成功俘虜大批日迷。據廣告界人士透露，MISAMO代言費急漲至約150萬港元，跟當地人氣偶像組合乃木坂46睇齊，同屬女團頂級身價。日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM，則以約122萬港元代言費緊隨其後。至於前年畢業於乃木坂46的前主將齋藤飛鳥，主演改編自人氣動漫的真人版電視劇及電影《我推的孩子》後，人氣再飆升，以個人身份接拍廣告，可穩袋約120萬港元。

NewJeans新人組稱冠 此外，據日本Oricon公布去年歌手組合的唱碟、DVD及演唱會銷售總額，TWICE以約1.47億港元稱霸K-Pop女團，MISAMO亦單憑3人之力，創下約4,940萬港元銷售佳績，為所屬的JYP事務所增闢另一條吸金大道。在新人部門銷售榜中，人氣韓團NewJeans去年推出日本出道單曲《Supernatural》並舉行東京巨蛋騷，錄得約1億港元銷售額，在K-Pop新人組別稱冠。而去年於當地發售出道碟《Hot Mess》的女團aespa則以8,990萬港元銷售成績屈居其後，至於男團ZEROBASEONE、RIIZE與BOYNEXTDOOR依次進佔第3至5位。