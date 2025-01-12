暢所欲玄：眉相影響事業運

眉毛在面部佔有重要位置，俗語有所謂「眉開眼笑」、「喜上眉梢」、「眉頭一皺」等，就是指眉毛與人的心理反應有着密切關係。在面相學上，眉毛猶如人的雙手，反映兄弟緣、朋友緣、上司緣、同事緣等，其形態的長或短，會影響人際運，所謂天時、地利、人和，有更好的人際運，才會給你帶來更好的運氣。

（一）兩眉長：眉毛長度超過眼睛的長度，優點是：人緣佳、喜交際、與人相處和睦、做事圓滑、協調力強、善於與人溝通合作，在職場上較易取得成功；缺點是：不善拒絕、優柔寡斷、膽小怕事、缺乏決斷力，屬於對人事善妥協的一類。總言之，長眉的人，人緣運和事業運都是極佳的。

（二）兩眉短：眉毛長度短於眼睛的長度，優點是：有激情，做事有衝勁、執行力強、勇敢幹練、正義感強、樂於助人、心地善良；缺點是：做事欠缺協調性、考慮問題的主觀性較強、處事衝動欠缺穩重，屬於容易得罪人、吃力不討好的一類。總言之，短眉的人，人緣運較差，但事業運卻有着極多機會。

化解建議：短眉的女士可以在平日化妝時，用眉筆在兩眉的眉尾位置上稍加修飾，往太陽穴方向延長勾畫眉形；而男士則宜在前額位置，把留海留長以六四分界，稍作掩飾眉尾短的問題。

玄學名師黃楚淇