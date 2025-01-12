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新作票房佳 栢天男連環謝票
由甄子丹領銜主演的電影《誤判》由上月21日開畫至今，已連續3周蟬聯票房冠軍，累積票房超過2,200萬！演員栢天男、林家熙、馮皓揚連同首次出席《誤判》謝票的劉江連跑多間戲院謝票。另外，電影亦於美加正式開畫，外國媒體旋即傳來大量好評。
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