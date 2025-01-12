陳凱琳DIY全家福揮春

藝人陳凱琳趁農曆新年將至，與大仔、二仔體驗另類的親子活動。她在社交網分享用自製揮春布置屋企的照片，其中揮春是用一家5口的照片印製而成，相當有愛。陳凱琳表示和最愛的人共同打造最難忘的回憶，是無法用金錢衡量的：「每一年我都好期待一家人齊齊整整過新年，因為呢種感覺係比任何嘢更加重要。」