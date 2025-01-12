張可頤「轉行」沖咖啡

視后張可頤近日在社交平台分享在酒店咖啡廳體驗做咖啡師的照片，只見她戴上Cap帽，身穿綠色圍裙，在咖啡機前有模有樣地沖咖啡，手勢似乎相當嫻熟。而張可頤的狀態亦甚是吸睛，她皮膚白滑，向鏡頭展現甜笑，絕對是靚女店員！她豪氣發文指：「我請！」吸引不少粉絲留言指要排隊落單。