目睹車禍 驚訝無人報案 葉蒨文唔怕麻煩 伸出援手
藝人葉蒨文憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋，並不時在社交網分享生活點滴Keep人氣。前日，她發文分享目睹交通意外的經歷：「我坐車啱啱經過中環對出近住碼頭隧道口，見到一架車自己撞咗上壆，車頭爛晒、安全氣袋爆晒出嚟，身邊冇執法人員，亦都冇人圍住架車。經過咗之後，我諗諗吓覺得唔係好對路，我就打電話問有冇人報過案，佢哋話我係第一個打去。其實嗰段路有少少塞車，前面都有好多車繞過架車行，都唔知司機撞咗幾耐，希望冇延遲到救護！希望如果大家見到呢啲情況，見到冇執法人員封路、冇人幫手，唔好怕麻煩！亦都唔好覺得可能有人報咗案，呢啲嘢冇得博㗎，咁就可以確保最快有人可以幫到司機，唔好錯過最佳嘅救援時間！」可謂相當熱心。
滕麗名獲「家人」慶生
另外，於《愛》劇中飾演「熊尚善」一角的滕麗名，將於本月20日迎來49歲生日，她在社交網分享一班演員為她提早慶生的照片。其中，劉丹、吳偉豪、周嘉洛、呂慧儀、張景淳、單立文、湯盈盈及古佩玲等，圍住壽星女齊齊拿着壽桃合照，相當開心！滕麗名更足足收到4個蛋糕，人緣極好！
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