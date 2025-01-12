魏浚笙操出6舊腹肌 撞樣關智斌

男神魏浚笙努力健身操出6塊腹肌，更撞樣關智斌，樣貌身材近乎完美，但自爆疑操過龍感到虛寒，在新劇《IT狗》續集中他重演同一角色，延續角色一起成長，並否認已爆紅，自言有好有衰人生才完美。

魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤（Fish）、胡子彤和雲浩影前晚現身品牌活動，Jeffrey近日努力健身下成果顯著，更撞樣關智斌（Kenny），他表示與Kenny一同上演藝班，分屬同學，讚Kenny非常靚仔：「每個人都有自己特色，大家覺得似就似，應該開心呀！」他瘦身後感覺更健康及活潑，喜歡現在的自己，身形已達到「6舊腹肌」的目標，笑言：「如果要追求再極致，筋位再爆出青筋就更完美。」不過若開工休息不足，會感到虛寒，要靠暖水袋保暖。

他透露ViuTV新劇《IT狗2.0》終於煞科，《IT狗》是他入行第一部電視劇，時隔2、3年拍續集演同一個角色，感覺與角色一同成長：「上一集演大學生，續集出嚟創業，經歷社會成長。（你都成長咗爆紅？）唔好咁講，係人生經歷，無論好或衰都慢慢吸收，人生才完美。」

廖子妤𢱑撈拍續集 Fish和胡子彤有份主演的電影《九龍城寨之圍城》在亞洲電影大獎共有9項提名，Fish即開口𢱑撈：「希望續集及前傳都搵番我拍。」對於金像獎提名，古天樂退守爭「男配」，力撐林峯爭影帝，胡子彤講笑這是大人的事，自己是「十二少」輩份最細，不好意思多嘴：「『龍捲風』（古天樂）對城寨有自己嘅想法，有金像獎嘅想法，佢係半個大佬，做咩都撐。」Fish認為電影有自己的定位詮釋，演員只要做番本分。對於嘉禾院線旗下4間戲院傳出同步結業，Fish表示感慨，呼籲觀眾入戲院感受電影的魅力：「依家後生仔用電話、電腦，甚至智能手錶睇戲，會好冇癮，好似失去咗以前行街食飯睇戲嗰種消遣。」她會與男友拍拖睇戲，而胡子彤笑言鍾意與女朋友睇戲，但現在未有女朋友。