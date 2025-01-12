郭雪芙邂逅貓站長 忘形自拍

台灣女星郭雪芙近日透過社交平台分享了多張照片，見她身在倫敦的地鐵站，過閘時被一隻可愛的「貓站長」吸引着。貓兒在閘機上似閉目養神，卻深深吸引着郭雪芙，她上前摸摸貓兒的頭，還拿起手機開心Selfie。同樣網民也將焦點集中在貓兒身上，大讚可愛，又有人表示：「雪芙跟貓的表情根本一模一樣」。