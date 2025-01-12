1月12日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月12日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
郭雪芙邂逅貓站長 忘形自拍
郭雪芙樂意分享素顏照片，被網民讚勇氣可嘉。
台灣女星郭雪芙近日透過社交平台分享了多張照片，見她身在倫敦的地鐵站，過閘時被一隻可愛的「貓站長」吸引着。貓兒在閘機上似閉目養神，卻深深吸引着郭雪芙，她上前摸摸貓兒的頭，還拿起手機開心Selfie。同樣網民也將焦點集中在貓兒身上，大讚可愛，又有人表示：「雪芙跟貓的表情根本一模一樣」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250112-0112_00282_054/郭雪芙邂逅貓站長-忘形自拍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc