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陳曉獨力行善 唔預陳妍希
陳曉與陳妍希的婚姻關係撲朔迷離，一直受到關注。
台灣女星陳妍希與老公陳曉婚變的傳聞傳之不絕，上個月女方父親離世，陳曉選擇繼續工作而沒有親身致祭，自然又被視為夫妻關係破裂的另一證明。而陳曉近日被發現以個人名義為西藏地震災區作捐款，與過去多次以夫妻名義做善事的手法不同，進一步令大家估計他們可能早已分道揚鑣。
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