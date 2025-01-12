頻赴晚宴 港姐齊增磅 倪樂琳傍實姊妹 無緣富公子

應屆港姐三甲偕歌手JW前晚現身活動，參選時身材苗條的倪樂琳及梁嘉莹身形圓潤不少，前者自認面肥似麵包，後者則貪靚，表示會努力減脂。JW則大呻沒有機會出歌，惟有賣茶維生。

港姐冠軍倪樂琳、亞季梁嘉莹及季軍楊梓瑤前晚現身慈善晚宴，倪樂琳和梁嘉莹異口同聲表示增磅不少，其中梁嘉莹指頻頻參加晚宴，報復參選時「冇啖好食」：「感覺體重增加唔少，肥到唔敢上磅。」而倪樂琳亦自認臉形似麵包，雖然變胖，但意外更受歡迎，她說：「大家都話我肥啲先好睇。」問到經常參加晚宴可有結識富家公子，她們齊聲表示零收穫：「冇機會，因為通常都係同公司同事坐。」楊梓瑤透露和倪樂琳在農曆新年期間都要開工，至於在學的梁嘉莹亦很忙，因今年年底就畢業，目前以學業為重。

JW呻冇工開 同場的歌手王灝兒（JW）擔任表演嘉賓大展歌喉，談到由2023年底開始至今尚未有新歌面世，她表示已有幾首歌在手，只是苦無機會推出，問是否忙於打理茶飲生意而未能兼顧歌唱事業？她大叫冤枉：「啱啱相反，有歌係自己作，有啲都錄咗，等咗成年都冇機會出到，希望等到合適時機。」她表示或者要靠自資才可成事。

談及JW有份主演的劇集《痞子無間道》即將播出，問她可有其他新劇拍攝中？她大爆：「冇呀，其實入公司都係想拍劇，但係依家冇歌冇劇，惟有靠自己做生意。」有人提議可趁空檔發展新戀情，她揚言就算有拍拖都要低調：「已經驚咗，以前對感情事太唔介意分享，依家就唔會喇。」