Jeremy推個人單曲 挑戰最高難度

男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨日現身商場活動，他透露月底將推出個人單曲，又預告今年或會開個人騷，相信粉絲大感期待。

Jeremy昨日聯同新進男團ROVER的3位成員陳鎮亨、王希晉及卓金樂出席MOSTown新港城中心×LEGO® 「春日開運花園」揭幕禮，與粉絲提早拜年兼大玩遊戲，現場有數百粉絲撐場，相當墟冚。

Jeremy預告新年前會推出慢歌，自言是眾多歌曲中難度最高的一首：「因為好考唱功，錄音嘅時候都冇乜信心，之前錄咗3次音，不過第一次錄嘅時候我病住咁錄，把聲好沙，所以基本上係作廢，用唔到。（慢歌唔使跳，比較舒服？）唔係，我寧願跳舞，因為觀眾冇其他嘢可以分散注意力，所以要好專心咁唱。」又透露正在錄製團歌。

ROVER邀粉絲搞盆菜宴 至於農曆新年，Jeremy表示工作已排得密密麻麻，會拍攝綜藝節目及籌備出碟，又預計有機會舉辦個人演唱會，因此沒有時間休息，更大爆MIRROR其他成員也有開心事，問到是否有人要結婚？他急急否認：「唔係，同我差唔多嘅開心嘢。」提到他去年成績不俗，會如何獎勵自己？他說：「想買嘢，不過未諗到買咩，或者去旅行。」

另外，ROVER預告下月情人節會推出串燒歌，3月則會出團歌，望為大家帶來驚喜。提到2月29日是他們成軍一周年，會否搞慶祝活動？愛吃的亨仔提議可搞盆菜宴跟粉絲們邊吃邊唱歌，又謂4位成員屆時可齊扮財神。