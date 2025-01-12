「龍虎豹」玩轉新加坡 祖兒力Sell貓山王 蔡卓妍一食即嘔

英皇藝人容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）合體於新一季綜藝節目中玩轉新加坡，阿Sa在祖兒的「慫恿」下初嘗榴槤滋味，怎料食完即嘔，大叫：「真係超難食！」

有「龍虎豹」之稱的容祖兒、阿Sa和阿嬌為旅行綜藝節目《因為是朋友呀2》於新加坡取景，3人跟隨節目組的指示出發，玩轉當地，其中包括氣球飛鏢畫、食榴槤、逛老巴剎熟食市場、坐Sidecar及體驗郵輪。

斗膽將「媽咪」擺入口 其中，3人到了食榴槤環節時，首先學習如何開榴槤，雖然有點雞手鴨腳，但幸好最後都成功劈開。經過一番努力，她們終於可以舒適地坐下來，慢慢享受榴槤放題。檔主端上不同品種的榴槤，分別有貓山王、黑珍珠、金鳳、S17、紅蝦，當祖兒聽到其中一款叫「金鳳」時，立即問道：「金鳳係邊個金鳳呀？我媽咪都叫金鳳喎，我要食金鳳！」阿Sa聞言笑說：「你食你媽咪呀。」

不過原來阿Sa本身是不吃榴槤的，但在祖兒的「鼓勵」下，她直接挑戰品嘗貓山王，一口咬下去後，立即面容扭曲兼有作嘔反應，隨後還吐出口中的榴槤，苦笑道：「真係唔得，嗰個味道真係超難食，原來我都係唔得。」祖兒見狀，竟窮追不捨，叫阿Sa再食另一款金鳳，阿Sa面露難色：「再挑戰呀？」但最後都豁出去，大膽咬了一小口後，又再次出現「生無可戀」的表情，然後立即飲茶解味，惹來祖兒跟阿嬌大笑。