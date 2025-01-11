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本間日陽 飛峇里島做「熟」女
日本女團NGT48的25歲前主將本間日陽，去年4月離隊後專注做演員，參演舞台劇及拍劇。她宣布將於下月14日情人節推出第3本個人寫真集，寫真集以「獨遊」為主題，專誠飛到印尼峇里島拍攝，她收起招牌甜美笑容，以成熟性感的一面示人，令粉絲耳目一新。
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