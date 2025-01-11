客串香取慎吾新劇成遺作 中山美穗笑顏再現 劇迷淚崩

上月猝逝的日本影后中山美穗，有份客串男星香取慎吾主演新劇，成了其遺作。前日該劇首播，美穗亮相鏡頭不多，但精神奕奕展露親切笑容，令不少劇迷大感唏噓，直言見到偶像登場時也不禁淚崩！

日本組合SMAP前成員香取慎吾夥拍男星志尊淳合演的新劇《日本最差勁的男人》，前晚首播。香取飾演前新聞報道員，因一宗醜聞失去工作，為了參加區議會選舉，原本對家庭與孩子毫不關心的他，努力與亡妹的兩名孩子相處。已故女星中山美穗，生前參與《日》劇第1及第3集的拍攝，她以客串形式扮演志尊淳任職的幼兒園園長。她在首集中雖然露面不多，但劇迷對她展現的親切笑容留下深刻印象，網民除了表達哀傷之情，亦紛紛留言表示十分懷念她，表示見到美穗登場一刻，也不禁落淚。電視台特地在劇集播畢時打上字幕追悼美穗。而美穗胞妹中山忍已獲邀在第5集中接替姐姐，演出幼稚園新任園長一角。

新劇還邀得香取前隊友草彅剛客串演出，他以過往主演劇《陷阱戰爭》中的角色「鷲津亨」登場，是一名國會議員的秘書，首集便與香取碰頭，今次是二人闊別27年再於同一劇集中合作。

中居指性侵醜聞已和解 另外，SMAP前隊長中居正廣涉性侵醜聞，形象插水，不少工作被取消。前日他發聲明就今次風波道歉，指新聞報道的內容與事實有些不符，他向當事人及所有相關人員致歉，又稱與當事人的協議中附有保密義務，故至今為止沒有發表任何評論。他承認今次事件確實存在，但強調雙方已透過代理人達成和解，不會影響他的演藝活動。