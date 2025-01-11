近年迷上打網球的型男余文樂，近日受品牌邀請到澳洲出席網球活動，期間他與塞爾維亞球王祖高域合照，更和意大利球手姆錫迪切磋球技。

余文樂在社交網分享照片，他與祖高域搭晒膊頭，看來相當開心，他和姆錫迪對打時更是充滿幹勁。余文樂留言感謝姆錫迪邀請自己練球，又祝願祖高域在即將展開的澳網正賽中奪得好成績。