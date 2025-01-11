過大禮排場勁 衛詩雅戴金豬頸鏈 心急造人

影后衛詩雅（Michelle）下月即將成為人妻，早前她一直忙於宣傳英皇電影《破．地獄》，近日終於有時間籌備婚禮。前晚，Michelle在社交平台晒出未婚夫過大禮的照片，並配文：「原來過大禮係咁嘅感覺㗎！」相中，鮑參翅肚和中式禮餅放滿地，還有金器大晒冷，包括6對龍鳳鈪、龍鳳金頸鏈和金豬頸鏈，相當大陣仗。而金豬頸鏈寓意「百子千孫，連生貴子」，Michelle急不及待戴上，看來十分心急造人。

新片票房勢不可擋

除了結婚喜事，Michelle的新作《破．地獄》亦傳來好消息，電影由去年11月9日開畫起，連續62日留守票房三甲位置，最新港澳累積票房數字突破1億5千6百萬大關！片中多個場面成網民熱話，尤其飾演兄妹的朱栢康與Michelle聯手破地獄的重頭戲，更是令觀眾動容。劇組昨日公開拍攝花絮，當日兩人與武術指導及喃嘸師傅頻密交流，完成後獲全場鼓掌，同場的周家怡更感動落淚：「呢場破地獄除咗你哋冇人能夠破到！」