張兆輝囡囡與阿嬌撞樣 蘇志威細女索爆 殺入「星二代」戰團

蘇志威與劉小慧育有兩名女兒，分別是大女兒蘇君蕎（Yumi）和17歲細女蘇靖珺（Ina）。近日蘇志威在社交平台分享了一家四口的旅行照片，並特別展示了Ina的沙龍照，星味極濃，他寫道：「早前去了泰國旅遊，出了一張全家福，很多朋友都問哪一個是25歲、哪個才是17歲，上一個月我送了一份禮物給我17歲的女兒Ina，她自己找了一間攝影公司，構思一輯她自己喜愛的相集，作為成人禮前的禮物，而最近也有很多朋友問我有關Ina的近照，我問了他可否分享給朋友們看，最後Ina選了這幾張，你哋覺得似我多啲，定似我老婆多啲？」不少網民留言表示，Ina眼大大、眉清目秀，甚有當年劉小慧的風采。