張兆輝囡囡與阿嬌撞樣 蘇志威細女索爆 殺入「星二代」戰團
近年有不少索爆星二代湧現，最新加入戰團是藝人蘇志威與劉小慧的17歲細女Ina，日前分享靚相，Ina轉眼已亭亭玉立，樣子更似足韓星，被睇好若她入行肯定成為其他星二代勁敵。而張兆輝亦上載愛女新相，竟與阿嬌撞樣。
蘇志威與劉小慧育有兩名女兒，分別是大女兒蘇君蕎（Yumi）和17歲細女蘇靖珺（Ina）。近日蘇志威在社交平台分享了一家四口的旅行照片，並特別展示了Ina的沙龍照，星味極濃，他寫道：「早前去了泰國旅遊，出了一張全家福，很多朋友都問哪一個是25歲、哪個才是17歲，上一個月我送了一份禮物給我17歲的女兒Ina，她自己找了一間攝影公司，構思一輯她自己喜愛的相集，作為成人禮前的禮物，而最近也有很多朋友問我有關Ina的近照，我問了他可否分享給朋友們看，最後Ina選了這幾張，你哋覺得似我多啲，定似我老婆多啲？」不少網民留言表示，Ina眼大大、眉清目秀，甚有當年劉小慧的風采。
任達華女兒低胸上陣
至於藝人張兆輝向來當愛女張卓姿（Twiggy）如珠如寶，前日更新社交網時，拍下20歲Twiggy的巧手廚藝之餘，更見她愈大愈靚，撞樣鍾欣潼（阿嬌）。片中所見身穿黑衣、蓄着金啡色短曲髮的Twiggy相當吸睛！其實Twiggy之前一度被封為李嘉欣和鍾嘉欣的混合體，間中有接拍廣告。
另外，影帝任達華與琦琦的女兒任晴佳獲封「最索星二代」，身高1米80的她是天生模特兒骨架，早前為國際品牌擔任代言人，日前她化身人肉衣架，從休閒服到晚裝也能輕鬆駕馭，當中她穿上低胸晚裝時向前一傾，豐滿上圍令網民激讚，大讚任達華識生女：「又靚又叻，做名模都得！」
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