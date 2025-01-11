何沛珈台慶爭獎 苦揀戰衣 陳懿德選情告急 「叫3飛」怕分薄票源

藝人陳懿德在無綫頒獎禮「叫3飛」候選，前晚在盆菜宴她派即食麵積極拉票，並笑說：「聽講有人派鮑魚，簡直係以本傷人！」

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳男、女主持」10強候選人區永權、鄭衍峰、梁思浩、車婉婉、朱凱婷、何沛珈、陳懿德等昨日在將軍澳電視城見傳媒。陳懿德與何沛珈皆「認輸」，表示睇好前輩朱凱婷攞獎。在頒獎禮上「叫3飛」包括「最佳女新人」、「飛躍進步女藝員」的陳懿德直言擔心分薄票源，自言「女飛躍」告急，希望大家投她這獎項一票，在前晚舉行的盆菜宴更與鄭衍峰、孔德賢合資派即食麵拉票，她笑說：「聽講盆菜宴有人派鮑魚，簡直係以本傷人，我哋諗緊好唔好請大家飲咖啡，提醒大家唔好受賄。」

為緋聞男友吸票 何沛珈對爭獎預了陪跑，打算佛系拉票，問到可會叫粉絲轉投緋聞男友阮浩棕一票，她笑說：「尋日同佢喺公司拍拉票片，都有同大家講投佢，因為我哋一齊拍嘛！」此外，她最近獲邀接拍健康產品廣告，以入膊連身裙上陣拍攝的她，大晒S形弗爆身段，但她透露仍為頒獎禮戰衣苦惱：「手上有5、6件衫揀緊，造型師話搵衫好難，因為我條腰太幼，有時啲衫嘅腰位會鬆，一定要改。」