《九龍城寨》9項提名 伍允龍爭「男配」 林明禎有「私」心 避談Edan

藝人伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》獲「最佳男配角」提名，對此他本人表示想暫時先好好享受這個階段。而女神林明禎則以尊重活動場合為理由，避談Edan。

藝人洪金寶、余香凝、林明禎、伍允龍和黃德斌等人昨日出席亞洲電影大獎活動，電影《九龍城寨之圍城》共有9項提名，包括最佳電影、最佳剪接和最佳攝影等，其中伍允龍更憑該片入圍最佳男配角。伍允龍表示能夠入圍大感驚喜，自覺已經入行超過20年，認為今次入圍機會屬實罕有，問到他有沒有信心得獎？他說：「呢啲嘢唔係自己預計到，有份入提名名單已經係個好大驚喜，暫時享受吓呢個階段先。（為動作演員爭光？）我唔敢做代表，不過都希望《九龍城寨》呢部電影可以帶到一個新嘅潮流畀動作片，希望香港可以去番8、90年代動作片最盛行、最勁嘅水準。」而擔任亞洲電影大獎評審主席的洪金寶則讚揚伍允龍是好努力的演員：「我梗希望佢得獎，不過得唔到都唔出奇，因為佢次次都冇。」

余香凝追多個睇緣分 另外，林明禎今次主要擔任宣布入圍名單的嘉賓，對於有指去年底與呂爵安（Edan）在巴黎密會一事，她表示不想在這場合對私人事作出回應：「因為我想要尊重這個活動，所以私人問題就暫時不回答。」談到有傳Edan因顧着談戀愛而令事業走下坡，她就回答指自己最近都好忙，之後會一直在馬來西亞、台灣和香港3地飛來飛去，預告明日就會飛去檳城巡演，然後農曆新年就會回新山過年，問到Edan會否一起？她就立即轉話題說：「我哋要支持好多好多嘅電影。」

至於余香凝就大方承認去年初曾經小產，問到小產會否對她有影響？她表示身體健康上影響不大，但計劃上就不會強求再追一個小朋友，會睇緣分。

伍允龍角逐「最佳男配角」，已感到十分驚喜。 余香凝以大Deep V上陣。