掟5位數派鮑魚谷票 龔嘉欣胸有成竹 吳若希打定輸數

無綫《萬千星輝頒獎典禮》舉行在即，候選人龔嘉欣和吳若希等合資5位數派鮑魚拉票，嘉欣透露將推出合唱歌，揚言要歌影視三線發展，而吳若希自認陪跑，但預告會以超低V現身頒獎禮，輸人唔輸陣。

藝人龔嘉欣、吳若希、張馳豪（Aska）及姚焯菲等昨晚現身無綫聯歡晚宴，各人宣布選情告急，故合資5位數在盆菜宴上大派鮑魚，為大家加餸兼拉票。

嘉欣笑言告急只是噱頭，直言有信心各人皆能在頒獎禮上獲佳績，她還表示會投Aska一票，助力他奪下「男新人」及「飛躍進步男藝員」獎項。提到她早前穿上婚紗跟對方拍MV，獲網民大讚合襯，嘉欣表示為MV籌備了兩個月，付出了很多心機，稍後更會推出合唱版，笑言自己要歌影視三線發展，並向高層申請做姚焯菲師妹。她又自爆穿起婚紗拍攝時，心中閃現了一個念頭：「唔知現實中我有冇呢一日呢？」還指身邊好友比自己更心急，望她早日找到幸福。

Deep V低到落肚臍 至於吳若希自嘲是陪跑大使，因為與她一起角逐「最佳女配角」的對手太強勁，不過她笑言陪跑都要靚，預告會性感出席頒獎禮：「雖然我低胸都未必好睇，但咩都要試，因為未試過。（有幾低？）低到落肚臍。」講到今年送鮑魚，吳若希戲言明年可以考慮抽獎送機票，又指現場收到同事回贈圍巾，大感窩心：「費事畀人話我哋賄選，我哋冇，我哋交換禮物。」問到看好哪位競爭對手？她則希望大肚的黃翠如及其老公蕭正楠能夠齊上台攞男女配獎，到時可以「三喜臨門」。

另外，Aska就大讚嘉欣是他心目中的「最佳女主角」，問到對獎項是否有信心？他笑謂：「希望大家今晚食得開心，食得開心諗起我哋然後投票。」