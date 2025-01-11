網傳詐騙集團鎖定目標 陳奕迅煞停泰國騷 退票保歌迷命仔

內地演員王星近日被騙到泰國拍戲再被「賣豬仔」到緬甸，令赴泰玩樂的旅客人心惶惶。歌神陳奕迅（Eason）亦受事件影響，事關他原定下月在曼谷開騷，惟昨日網上瘋傳詐騙集團的「進貨攻略」，令已購票的歌迷擔心人身安全。Eason方面為保歌迷安全，忍痛宣布取消演唱會！

內地演員王星被騙到泰國拍戲再被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區後獲救，事件引起哄動，令人擔心前往泰國的人身安全。不過，世界各地的歌手向來愛在當地開騷，內地頂流小生王鶴棣去年都有去當地演出，而新加坡天王林俊傑去年10月在曼谷開騷，更險釀人踩人事件。如今當地爆出安全隱患，首當其衝的就是下月22日在曼谷開騷的Eason，歌迷紛紛要求退票保命！

網上昨日流出多張疑是不法之徒的聊天截圖，內容令人毛骨悚然！當中可見有人看準去泰國睇Eason演唱會的「傻白甜」不計其數，既有年輕貌美的女生，亦有多金的土豪，明言：「咱們要好好把握這個機會，多進貨，大家都過個好年。」圖中更列明3項「進貨攻略」，有「計劃經理」建議夥伴冒充Eason的歌迷，在網上發文尋找獵物，各人會佯裝精通泰語的留學生或Eason的鐵粉，對當地旅遊景點瞭如指掌，明言目的就是「把人騙過來」：「只要騙得過來，拍心口保證，獎金絕對少不了！」已購票的歌迷看過截圖後擔心不已，紛紛要求退票，亦有人看準歌迷拋售門票的時機，在網上求「平飛」，出價500元承接原價2,180元的門票。

事件傳得沸沸揚揚，Eason演唱會主辦方上海聖峰文化演藝有限公司昨日傍晚宣布取消演出，公告內容指出曼谷站演唱會門票去年12月已全數售罄，然而對於Eason及主辦方而言，觀眾安全至上：「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，我們審慎地決定：原定2025年2月22日在泰國曼谷IMPACT ARENA舉辦的《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 曼谷站》將取消舉行。由於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意！」

等時機再會泰迷 主辦方指從官方售票平台購票的觀眾，將獲全額退票，會於公告發布後的10個工作天內完成退款，同時特別提醒計劃外遊的人士注意安全：「時值即將來臨的新春佳節，也藉此機會提醒各位計劃出遊的朋友們，謹慎甄別網路資訊，旅途中警惕陌生人的搭訕，選擇正規交通工具和住宿地點，保護好隨身攜帶的證件和財物，時刻注意旅途安全。」Eason經理人甘菁菁指連日來看了很多新聞，經各方商討後決定忍痛取消演唱會：「不想世界各地任何歌迷或其家人，為了到泰國看演唱會引發人身安全的擔心，所以決定寧願再覓合適時間，再到當地開演唱會。當然我們都知道，有很多當地泰國移民及華僑等等對這次取消非常失望，真是十分抱歉，希望將來有一天可以再去。」